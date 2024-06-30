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Под Воронежем нашли мотоцикл, угнанный год назад

Полицейские вернули жителю Воронежской области угнанный год назад мотоцикл.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские раскрыли угон мотоцикла, который произошел в Панинском районе Воронежской области в прошлом году. Инцидент произошел в конце июля 2023-го в селе Никольское. Мотоцикл «Ирбис» испарился со двора 60-летнего сельчанина.

Спустя некоторое время правоохранители получили информацию о похожем мотоцикле «Ирбис», который видели в селе 1-я Михайловка, но в нерабочем состоянии. Оперативники пришли к 19-летнему парню, и он признался, что в прошлом году приезжал в Никольское, заметил мотоцикл, укатил его с чужого двора и в соседнем селе спрятал в кустах. Мотоцикл вернули владельцу. А фигуранту придется ответить за угон, ему грозит до пяти лет заключения.