Под Воронежем нашли мотоцикл, угнанный год назад

Спустя некоторое время правоохранители получили информацию о похожем мотоцикле «Ирбис», который видели в селе 1-я Михайловка, но в нерабочем состоянии. Оперативники пришли к 19-летнему парню, и он признался, что в прошлом году приезжал в Никольское, заметил мотоцикл, укатил его с чужого двора и в соседнем селе спрятал в кустах. Мотоцикл вернули владельцу. А фигуранту придется ответить за угон, ему грозит до пяти лет заключения.