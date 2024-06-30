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«Упал в бассейн, наклонившись за мячом». Годовалый мальчик утонул в надувном бассейне под Ельском

Под Ельском годовалый ребенок утонул в надувном бассейне, наклонившись за мячом.

Источник: ОСВОД

В Ельском районе годовалый мальчик утонул в надувном бассейне. Подробности в Гомельском областном ОСВОД рассказали sb.by.

Трагедия произошла 29 июня в агрогородке Млынок. Установлено, что вечером мальчик 2023 года рождения был во дворе дома вместе с родителями. Ребенок играл с мячом у надувного бассейна с водой. В какой-то момент мяч оказался в воде, а ребенок попытался его достать и сам упал в бассейн.

Родители достали мальчика из бассейна и вызвали скорую помощь. Малыша доставили в больницу, но спасти мальчика врачам не удалось. По данному факту еще следователи проведут проверку.