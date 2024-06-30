Под Челябинском остановили пьяного водителя с 3-летним пассажиром

Сообщается, что все произошло в поселке Бажово (Копейский городской округ).
Сотрудники патрульно-постовой службы во время рейда обратили внимание на ВАЗ-21120, который совершал странные маневры. Было принято решение остановить автомобиль.
«За рулем оказался 38-летний мужчина с признаками опьянения, а в машине вместе с лихачом находились ребенок 2021 года рождения и женщина», — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.
При проверке по административной базе выяснилось, что мужчина ранее привлекался за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Теперь на него завели дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ. Проводится проверка. Злоумышленник в полиции.