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Под Челябинском остановили пьяного водителя с 3-летним пассажиром

Под Челябинском остановили пьяного водителя с 3-летним пассажиром, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что все произошло в поселке Бажово (Копейский городской округ).

Сотрудники патрульно-постовой службы во время рейда обратили внимание на ВАЗ-21120, который совершал странные маневры. Было принято решение остановить автомобиль.

«За рулем оказался 38-летний мужчина с признаками опьянения, а в машине вместе с лихачом находились ребенок 2021 года рождения и женщина», — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.

При проверке по административной базе выяснилось, что мужчина ранее привлекался за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Теперь на него завели дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ. Проводится проверка. Злоумышленник в полиции.