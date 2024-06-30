Две сестры в Уфе провалились в овраг

Сегодня, 30 июня, в районе улицы Чудинова в Уфе две сестры 36 и 35 лет провалились в овраг. Одна из них позвонила в управление гражданской защиты и сообщила, что ее родственница получила сильные травмы. Приехавшие на место происшествия спасатели обнаружили там обеих сестер.