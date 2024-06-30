Мопедист и женщина-пешеход погибли в Алматы

«Водитель мопеда гражданин Казахстана 2002 года рождения, следуя по проспекту Райымбека в восточном направлении, допустил наезд на пешехода — женщину 25−30 лет, личность которой устанавливается. В результате аварии и водитель мопеда, и пешеход скончались на месте происшествия».