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Мопедист и женщина-пешеход погибли в Алматы

В Алматы мопедист сбил женщину. В результате дорожно-транспортного происшествия оба скончались на месте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили корреспонденту Tengrinews.kz в департаменте полиции Алматы, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 02:50 в Наурызбайском районе города.

«Водитель мопеда гражданин Казахстана 2002 года рождения, следуя по проспекту Райымбека в восточном направлении, допустил наезд на пешехода — женщину 25−30 лет, личность которой устанавливается. В результате аварии и водитель мопеда, и пешеход скончались на месте происшествия».

сообщили в пресс-службе департамента.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы.