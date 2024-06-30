В Нижнем Новгороде спасли утопающего

Ранним утром поступило сообщение о том, что в районе Речного вокзала в реке тонет мужчина, сообщили в региональном управлении МЧС.
Как сообщили в МЧС, в это время недалеко от Речного вокзала на пожарном катере «Вьюн» дежурили сотрудники МЧС России. И команда в составе двух пожарных и спасателя Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сразу выдвинулась на место.
Мужчину достали из воды и на катере доставили к берегу.
МЧС России в очередной раз предупреждает:
не купайтесь в необорудованном месте; не злоупотребляйте алкоголем; не оставляйте детей без присмотра.