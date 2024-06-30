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В Нижнем Новгороде спасли утопающего

Мужчина решил искупаться и нырнул в воду с одного из причалов.

Ранним утром поступило сообщение о том, что в районе Речного вокзала в реке тонет мужчина, сообщили в региональном управлении МЧС.

Как сообщили в МЧС, в это время недалеко от Речного вокзала на пожарном катере «Вьюн» дежурили сотрудники МЧС России. И команда в составе двух пожарных и спасателя Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сразу выдвинулась на место.

Мужчину достали из воды и на катере доставили к берегу.

МЧС России в очередной раз предупреждает:

не купайтесь в необорудованном месте; не злоупотребляйте алкоголем; не оставляйте детей без присмотра.