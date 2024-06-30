Найдены тела еще двух маленьких казахстанцев в Кыргызстане

«По данным оперативного штаба МЧС Кыргызстана, найдены тела еще двух детей — граждан Казахстана, пропавших ранее в результате схода селя», — говорится в сообщении.
Сейчас ускоренно оформляются документы и проводятся необходимые процедуры.
«Казахстанские дипломаты оказывают максимальную помощь родным погибших. В ближайшее время бортом МЧС Казахстана тела всех четырех погибших детей будут доставлены на родину», — сообщили в МИД РК.
В Ноокатском районе КР сошли сели, которые разрушили дороги, мосты. Есть погибшие. По данным местных СМИ, более 1,3 тыс. оказались в заточении в зоне отдыха Абшыр-Ата.