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Найдены тела еще двух маленьких казахстанцев в Кыргызстане

Астана. 30 июня. КазТАГ — Найдены тела еще двух маленьких казахстанцев в Кыргызстане, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

Источник: КазТАГ

«По данным оперативного штаба МЧС Кыргызстана, найдены тела еще двух детей — граждан Казахстана, пропавших ранее в результате схода селя», — говорится в сообщении.

Сейчас ускоренно оформляются документы и проводятся необходимые процедуры.

«Казахстанские дипломаты оказывают максимальную помощь родным погибших. В ближайшее время бортом МЧС Казахстана тела всех четырех погибших детей будут доставлены на родину», — сообщили в МИД РК.

В Ноокатском районе КР сошли сели, которые разрушили дороги, мосты. Есть погибшие. По данным местных СМИ, более 1,3 тыс. оказались в заточении в зоне отдыха Абшыр-Ата.