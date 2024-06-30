Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После атаки ВСУ на Курскую область за медпомощью обратились пять человек

Трое из них жаловались на обострение гипертонический болезни.

Источник: РИА "Новости"

КУРСК, 30 июня. /ТАСС/. Пять жителей села Гнилое обратились за медицинской помощью после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тимский район Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«В течение дня за медицинской помощью после этого обратились пять жителей. Два из них получили незначительные ранения, а три человека жаловались на обострение гипертонический болезни», — написал он.

Ранее губернатор сообщал, что в результате падения обломков сбитого в селе Гнилое Тимского района беспилотника повреждены крыши, заборы и выбиты окна в трех домовладениях, выбиты окна и посечен фасад в местной школе.

По информации Минобороны России, над территорией региона за ночь дежурными средствами ПВО были уничтожены 15 БПЛА.