После атаки ВСУ на Курскую область за медпомощью обратились пять человек

КУРСК, 30 июня. /ТАСС/. Пять жителей села Гнилое обратились за медицинской помощью после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тимский район Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«В течение дня за медицинской помощью после этого обратились пять жителей. Два из них получили незначительные ранения, а три человека жаловались на обострение гипертонический болезни», — написал он.
Ранее губернатор сообщал, что в результате падения обломков сбитого в селе Гнилое Тимского района беспилотника повреждены крыши, заборы и выбиты окна в трех домовладениях, выбиты окна и посечен фасад в местной школе.
По информации Минобороны России, над территорией региона за ночь дежурными средствами ПВО были уничтожены 15 БПЛА.