В Уссурийске утонул подросток в карьере

30 июня в Уссурийске утонул 16-летний подросток. Как сообщили в МЧС, он ушел под воду необорудованном для купания карьере, который находится между дамбой парка «Зелёный остров» и улицей Александра Францева.
«Работа водолазов МЧС России по поиску подростка предварительно запланирована на 1 июля», — сообщили в экстренном ведомстве.
По факту трагедии прокуратура Уссурийска проводит проверку. Надзорное ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.
Спасатели отмечают, что в статистике детской смертности утопления занимают третье место. Ребенок уходит под воду тихо и быстро. Дети, которые играли с ним рядом, будут смотреть на все в ужасе, и только потом побегут к родителям.