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В Уссурийске утонул подросток в карьере

Прокуратура проводит проверку.

30 июня в Уссурийске утонул 16-летний подросток. Как сообщили в МЧС, он ушел под воду необорудованном для купания карьере, который находится между дамбой парка «Зелёный остров» и улицей Александра Францева.

«Работа водолазов МЧС России по поиску подростка предварительно запланирована на 1 июля», — сообщили в экстренном ведомстве.

По факту трагедии прокуратура Уссурийска проводит проверку. Надзорное ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Спасатели отмечают, что в статистике детской смертности утопления занимают третье место. Ребенок уходит под воду тихо и быстро. Дети, которые играли с ним рядом, будут смотреть на все в ужасе, и только потом побегут к родителям.