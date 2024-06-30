На Южном Урале под суд пойдут курьеры мошенников

17 апреля мошенники массово атаковали телефоны жителей Нязепетровского района — под видом родственников жертв они сообщали, что попали в ДТП и нужны деньги. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейские опросили очевидцев и свидетелей и, проводя поквартирные обходы, вычислили молодых людей — курьеров. Двое жителей Саткинского района 19 и 20 лет специально приехали в Нязепетровск, чтобы забрать деньги жертв. Причем деньги они уже успели получить в Башкирии (500 тысяч рублей) и в Челябинской области (82 тыс. рублей).