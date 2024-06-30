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На Южном Урале под суд пойдут курьеры мошенников

Молодых людей поймали, когда они приехали забирать деньги у жертвы.

Источник: Комсомольская правда

17 апреля мошенники массово атаковали телефоны жителей Нязепетровского района — под видом родственников жертв они сообщали, что попали в ДТП и нужны деньги. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейские опросили очевидцев и свидетелей и, проводя поквартирные обходы, вычислили молодых людей — курьеров. Двое жителей Саткинского района 19 и 20 лет специально приехали в Нязепетровск, чтобы забрать деньги жертв. Причем деньги они уже успели получить в Башкирии (500 тысяч рублей) и в Челябинской области (82 тыс. рублей).

— Подозреваемых задержали именно в тот момент, когда очередная жертва должна была передать им еще 200 тысяч рублей за «родственника, попавшего в ДТП», — рассказали в областном главке.

Как выяснилось, «подработку» они нашли в интернете. Некий «Александр» предложил одному из молодых людей работу «выездного финансового менеджера».

Расследование уголовных дел в отношении молодых людей завершено, с утвержденным прокурором обвинительным заключением они направлены в суд для рассмотрения по существу.