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Маленькая девочка заблудилась на берегу Алаколя

Спасатели в области Жетiсу нашли ребенка, потерявшегося на берегу озера Алаколь. Ее в целости вернули матери, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Источник: Getty Images

По данным ведомства, при патрулировании берега озера Алаколь, спасатели обнаружили ребенка 2017 года рождения.

«Как оказалось, девочка осталась без присмотра взрослых и заблудилась. Спасатели передали ребенка матери. В медицинской помощи она не нуждалась», — говорится в сообщении.

Представители МЧС обратились к казахстанцам, попросив их не оставлять детей без присмотра.

Что делать, если пропал ребенок?

На сайте «Электронного правительства» сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер «102», или лично обратиться в ближайшее отделение. Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего — имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. Там обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Родителям следует придерживаться ряда правил, касающихся детей:

  • всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет при нем в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
  • установить опцию «быстрый набор» в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
  • чаще фотографировать своих детей; запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
  • выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
  • постоянно проводить с малышом беседы о соблюдении мер личной безопасности;
  • рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
  • если возможности мобильного устройства позволяют, то стоит установить специальное приложение, делающее возможным определение местоположения его владельца.