Маленькая девочка заблудилась на берегу Алаколя

По данным ведомства, при патрулировании берега озера Алаколь, спасатели обнаружили ребенка 2017 года рождения.
«Как оказалось, девочка осталась без присмотра взрослых и заблудилась. Спасатели передали ребенка матери. В медицинской помощи она не нуждалась», — говорится в сообщении.
Представители МЧС обратились к казахстанцам, попросив их не оставлять детей без присмотра.
Что делать, если пропал ребенок?
На сайте «Электронного правительства» сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер «102», или лично обратиться в ближайшее отделение. Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего — имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. Там обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.
Родителям следует придерживаться ряда правил, касающихся детей:
- всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет при нем в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
- установить опцию «быстрый набор» в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
- чаще фотографировать своих детей; запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
- выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
- постоянно проводить с малышом беседы о соблюдении мер личной безопасности;
- рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
- если возможности мобильного устройства позволяют, то стоит установить специальное приложение, делающее возможным определение местоположения его владельца.