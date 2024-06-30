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В Ясиноватой снаряд HIMARS пробил девять этажей жилого дома

ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 30 июн — РИА Новости. В Ясиноватой эвакуировали жильцов многоквартирного дома, в котором снаряд HIMARS пробил 9 этажей и не разорвался, рассказал журналистам глава администрации города Александр Пеняев.

Источник: РИА "Новости"

«Был прилет. Предположительно, HIMARS пробил все перекрытия девяти этажей, остановился в подвале, но не взорвался. Сейчас производим эвакуацию людей. У нас все организовано — ПВР (пункт временного размещения — ред.) готовы, автобус готов, делаем громкие объявления для людей, которые не нашли куда пойти пока будет разминирование», — заявил Пеняев.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил о нанесении удара с применением американской РСЗО по жилому дому в Ясиноватой, добавив, что ранения средней степени тяжести получили мальчик 2020 года рождения и девочка-подросток 2009 года рождения.