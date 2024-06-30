В Ясиноватой снаряд HIMARS пробил девять этажей жилого дома

«Был прилет. Предположительно, HIMARS пробил все перекрытия девяти этажей, остановился в подвале, но не взорвался. Сейчас производим эвакуацию людей. У нас все организовано — ПВР (пункт временного размещения — ред.) готовы, автобус готов, делаем громкие объявления для людей, которые не нашли куда пойти пока будет разминирование», — заявил Пеняев.