В Ясиноватой снаряд HIMARS пробил девять этажей жилого дома

«Был прилет. Предположительно, HIMARS пробил все перекрытия девяти этажей, остановился в подвале, но не взорвался. Сейчас производим эвакуацию людей. У нас все организовано — ПВР (пункт временного размещения — ред.) готовы, автобус готов, делаем громкие объявления для людей, которые не нашли куда пойти пока будет разминирование», — заявил Пеняев.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил о нанесении удара с применением американской РСЗО по жилому дому в Ясиноватой, добавив, что ранения средней степени тяжести получили мальчик 2020 года рождения и девочка-подросток 2009 года рождения.