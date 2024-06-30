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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили девять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13.00 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. 13.55 — населенный пункт Кураховка — г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, 14.00 — населенный пункт Желанное Второе — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщениях представительства.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский — на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.