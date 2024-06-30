Китайский аналог Falcon 9 разбился в ходе испытаний

В будущем Tianlong-3 планируют сделать многоразовой и проводить до 20 запусков в год. По грузоподъемности ракета приближается к разработанной американской SpaceX Falcon 9: предполагается, что она будет способна вывести на низкую околоземную орбиту 17 т полезной нагрузки (Falcon 9 выводит 22,8 т) и 14 т — на солнечно-синхронную.