На Украине застрелили мужчину, пытавшегося пересечь границу с Румынией

«В Черновицкой области пограничники застрелили мужчину, который пытался нелегально перейти границу», — сообщает издание в Telegram-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По официальной версии, как передает издание, пограничники открыли стрельбу после того, как мужчина и его напарник напали на них с мачете. Инцидент произошел около границы с Румынией.
Сообщается, что уклонисты действовали якобы сообща, один распылил слезоточивый газ в сторону пограничников, а второй достал мачете и ударил им одного из военных по ноге. Пограничник из табельного оружия, сделав несколько выстрелов в сторону нападавших, ранил одного в ногу, второго застрелил в голову.
По данному факту открыто уголовное дело по статье умышленное убийство, сообщил источник.
На Украине с 24 февраля 2022 года введён режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.