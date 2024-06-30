Мужчина попал под катер в Неве

Сегодня, 30 июня, в 14:20 в полицию поступила тревожная информация о происшествии с маломерным судном в Неве. В акватории реки пострадал местный житель. О подробностях сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному округу.
— По предварительной информации, мужчина, который находился в воде, попал под катер. Патрульный борт незамедлительно выехал на место инцидента, — говорится в сообщении ведомства.
Стражи правопорядка инициировали разбирательство. Им предстоит выяснить обстоятельства и причины случившегося.
Напомним, сегодня пресс-служба МЧС по Ленинградской области сообщила о трагедии в Выборгском районе соседнего региона. В озере Плетнево рядом с железнодорожной станцией «Яппиля» утонул 46-летний мужчина. Спасатели добавили, что погибший отдыхал у водоема, непригодного для купания, затем он решил зайти в воду, после чего больше не вернулся. Ведомство призвало жителей пользоваться только санкционированными для этого вида досуга местами.