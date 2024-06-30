Мужчина попал под катер в Неве

Напомним, сегодня пресс-служба МЧС по Ленинградской области сообщила о трагедии в Выборгском районе соседнего региона. В озере Плетнево рядом с железнодорожной станцией «Яппиля» утонул 46-летний мужчина. Спасатели добавили, что погибший отдыхал у водоема, непригодного для купания, затем он решил зайти в воду, после чего больше не вернулся. Ведомство призвало жителей пользоваться только санкционированными для этого вида досуга местами.