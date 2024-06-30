В Приангарье назвали причину жесткой посадки вертолета Ми-8

На борту вертолета МИ-8 авиакомпании «Ангара», совершившего жесткую посадку, доставляя спасателей к месту пожара в тайге в Бодайбинском районе на севере Иркутской области, находились семь пожарных и три члена экипажа. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура по факту авиационного события проводит проверку.
«По предварительным данным, 30 июня 2024 в 13 часов 30 минут (08.30 мск) воздушное судно МИ-8 выполняло авиационные работы по выявлению пожаров в лесах. При посадке на площадку, подобранную с воздуха, вертолет винтом задел препятствие», — говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что пострадавших нет, вреда окружающей среде не нанесено.