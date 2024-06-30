В Приангарье назвали причину жесткой посадки вертолета Ми-8

На борту вертолета МИ-8 авиакомпании «Ангара», совершившего жесткую посадку, доставляя спасателей к месту пожара в тайге в Бодайбинском районе на севере Иркутской области, находились семь пожарных и три члена экипажа. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура по факту авиационного события проводит проверку.