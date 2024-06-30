В ДТП на трассе Башкирии погиб человек и ранен еще один

Сегодня, 30 июня, на трассе «М5 Урал» произошла серьезная авария. Об этом сообщили в ГИБДД Башкирии. В результате случившегося погиб один человек и один пострадал.
По предоставленным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался из «Алкино» и не уступил дорогу «Ланд Роверу», ехавшему в сторону Самары.
В ведомстве рассказали, что от полученных травм на месте аварии скончался водитель иномарки. Водителя «Гранты» доставили в больницу. В настоящий момент выясняются все подробности произошедшего.