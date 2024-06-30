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ТРЦ «Небо» эвакуировали в Нижнем Новгороде 30 июня

Сотрудников торгового центра отправили домой.

Источник: Комсомольская правда

Торгово-развлекательный центр «Небо» эвакуировали в Нижнем Новгороде. Об этом «Комсомолке» сообщили сотрудники торговых площадок центра.

Днем 30 июня в ТРЦ «Небо» выключился свет. Всех посетителей попросили покинуть помещение. Позже сообщили о закрытии «Неба» до завтрашнего утра, а всех сотрудников отправили по домам.

В пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области подчеркнули, что спасатели и пожарные не привлекались по этому инциденту.

Серьезный пожар вспыхнул ночью 30 июня в Канавинском районе Нижнего Новгорода. На Московском шоссе загорелся мусороперерабатывающий комплекс. Наиболее вероятной причиной пожара стало самовоспламенение веществ и материалов.

МЧС