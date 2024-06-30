Воронежцев предупредили о звонках лже-сотрудников ФСБ

Киберполицейские предупредили о новой схеме мошенничества с «сотрудниками ФСБ», ищущими «украинский след». Аферисты тщательно готовятся, собирая на жертву буквально целое досье. Людям угрожают уголовными делами за якобы финансирование украинских военных. Действуют мошенники многоступенчато.
— Обманщики сначала представляются бывшим руководителем потенциальной жертвы. Лже-директор заявляет человеку, что из-за утечки данных проводится негласная проверка организации со стороны ФСБ России. Для убедительности злоумышленники присылают фотографии поддельного документа с печатями и подписью действующего генерала ФСБ, — отметили в киберполиции. — Мошенники предупреждают, что операция спецслужб носит исключительно тайный характер, поэтому не надо обращаться в отделение банка лично.
Затем жертве звонит «следователь ФСБ», спрашивает о предыдущем месте работы, посещал ли он в последнее время Украину. И пугает, что с банковских счетов бывших сотрудников организации происходят переводы денег в пользу украинских военных. А для того, чтобы не попасть под уголовное преследование по делу о финансировании террористов, лже-сотрудник ФСБ предлагает перевести деньги на «безопасный счет».