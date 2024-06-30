Воронежцев предупредили о звонках лже-сотрудников ФСБ

Затем жертве звонит «следователь ФСБ», спрашивает о предыдущем месте работы, посещал ли он в последнее время Украину. И пугает, что с банковских счетов бывших сотрудников организации происходят переводы денег в пользу украинских военных. А для того, чтобы не попасть под уголовное преследование по делу о финансировании террористов, лже-сотрудник ФСБ предлагает перевести деньги на «безопасный счет».