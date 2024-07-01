В Тюкалинске прошёл град размером с вишню

В МЧС по Омской области на вечер 30 июня выпустили штормовое предупреждение. По данным метеорологов Обь-Иртышского УГМС, к региону приближалась буря с ливнем, очень сильным ветром с порывами до 25 метров в секунду и крупным градом.
Но, судя по всему, непогода обошла Омск стороной, а вот жителям Тюкалинска повезло меньше. В городе выпал град размером с вишню. Фотографиями осадков поделились подписчики группы «Инцидент Омск».
Ранее в Обь-Иртышском УГМС сообщили о похолодании, которое начнётся в Омской области в первых числах июля. По данным синоптиков, к среде, 3 июля, температура воздуха в ночные часы упадёт до +11… +16 градусов, днём будет +19… +24. При этом похолодание будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 15−18 метров в секунду и проливными дождями.