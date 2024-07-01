В Тюкалинске прошёл град размером с вишню

Ранее в Обь-Иртышском УГМС сообщили о похолодании, которое начнётся в Омской области в первых числах июля. По данным синоптиков, к среде, 3 июля, температура воздуха в ночные часы упадёт до +11… +16 градусов, днём будет +19… +24. При этом похолодание будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 15−18 метров в секунду и проливными дождями.