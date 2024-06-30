Таксист потерял сознание за рулем и врезался в здание в Минске

По предварительной информации, сегодня около 14.10 43-летний водитель автомобиля такси марки KIA, двигаясь по улице Свердлова, потерял сознание и совершил наезд на фасад здания № 28. Мужчина пострадал в аварии и был доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено. В случае если автомобилист почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасном месте и отдохнуть. При необходимости следует вызвать скорую медицинскую помощь.