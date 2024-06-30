Водолазы достали тело мужчины из канала в Шлиссельбурге

Сегодня, 30 июня, в дежурную смену поисково-спасательного отряда поступил тревожный звонок. На том конце провода очевидец заявил, что в канале в Шлиссельбурге увидел тело человека. На место прибыли специалисты. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.
— Спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег и передали сотрудникам полиции, — говорится в сообщении.
К сожалению, это не единственное происшествие, которое случилось в это воскресенье на территории соседнего региона. Так, стало известно, что в озере Плетнево в Выборгском районе погиб 46-летний мужчина. Местный житель отправился отдыхать на водоем рядом с железнодорожной станцией «Яппиля», затем он решил войти в воду и больше не вернулся. Прибывшие на место спасатели рассказали, что это место непригодно для купания.
Напомним, днем ранее спасателям сообщили о мужчине, который не вернулся с озера Вуокса рядом с железнодорожной станцией «Синево» под Петербургом. Сотрудники приозерского отряда совместно с добровольцами «Экстремума» нашли местного жителя в лесу, после чего транспортировали и вызвали скорую помощь.