Водолазы достали тело мужчины из канала в Шлиссельбурге

К сожалению, это не единственное происшествие, которое случилось в это воскресенье на территории соседнего региона. Так, стало известно, что в озере Плетнево в Выборгском районе погиб 46-летний мужчина. Местный житель отправился отдыхать на водоем рядом с железнодорожной станцией «Яппиля», затем он решил войти в воду и больше не вернулся. Прибывшие на место спасатели рассказали, что это место непригодно для купания.