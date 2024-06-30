Трое подростков на одном самокате влетели в иномарку в Нижнем Новгороде

Трое подростков на одном самокате столкнулись с иномаркой в Нижнем Новгороде 29 июня. В результате аварии пострадали подростки. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.
ДТП произошло вечером 29 июня на улице Семашко, 15/39.
Трое подростков 13, 15 и 16 лет ехали по улице на одном самокате. На перекрестке улицы Семашко с улицей Ульянова они не пропустили двигающуюся по главной дороге «Мазду 6», за рулем которой была 24-летняя девушка.
В результате столкновения с иномаркой пострадали подростки на самокате. Всех троих с травмами госпитализировали в областную детскую больницу.
Позже в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области подчеркнул, что на родителей подростков составлены административные протоколы по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних», а также вынесено определение о заведении дела об административном правонарушении по факту нарушения правил дорожного движения.