Трое подростков на одном самокате влетели в иномарку в Нижнем Новгороде

Позже в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области подчеркнул, что на родителей подростков составлены административные протоколы по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних», а также вынесено определение о заведении дела об административном правонарушении по факту нарушения правил дорожного движения.