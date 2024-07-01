В пожаре в садовом доме в Уфе погибла женщина.

Дознавателем МЧС установлено, что около недели назад, со слов собственницы, на этом участке предположительно подожгли баню, но тогда хозяйка успела самостоятельно потушить огонь и никуда не сообщила о случившемся. Также этой ночью на соседнем участке, пожарные уже тушили баню и дровяник. По одной из версий, данный пожар со смертельным исходом также мог возникнуть в результате поджога.