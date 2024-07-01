В пожаре в садовом доме в Уфе погибла женщина.

В садовом некоммерческом товариществе УГНТУ-1, которое находится в Орджоникидзевском районе Уфы, загорелся садовый дом. О происшествии сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.
Пожарные потушили горение на площади 40 квадратных метров и не допустили распространения огня на соседние участки. В ходе тушения обнаружена погибшая женщина 1974 года рождения.
Дознавателем МЧС установлено, что около недели назад, со слов собственницы, на этом участке предположительно подожгли баню, но тогда хозяйка успела самостоятельно потушить огонь и никуда не сообщила о случившемся. Также этой ночью на соседнем участке, пожарные уже тушили баню и дровяник. По одной из версий, данный пожар со смертельным исходом также мог возникнуть в результате поджога.