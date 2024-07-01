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Под Славгородом три пассажира Chevrolet погибли, их авто на перекрестке не пропустило грузовой DAF

Под Славгородом три пассажира погибли в Chevrolet, не пропустившем грузовой DAF.

Источник: МВД Беларуси

Под Славгородом три пассажира Chevrolet погибли. Их авто на перекрестке не пропустило грузовой DAF, рассказали в МВД Беларуси.

Трагедия произошла около 17.15 на трассе «Граница России — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи» неподалеку от райцентра Славгород. По имеющейся предварительной информации, Chevrolet управлял 26-летний водитель. Но на перекрестке он не пропустил грузовой DAF. Последний двигался на главной дороге.

В результате страшного дорожно-транспортного происшествия три пассажира легкового авто погибли. Два человека, включая водителя Chevrolet, в больнице. Что касается водитель грузовика, то его также забрали в больницу — оценить состояние здоровья.

Сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа работают на месте ДТП.