Под Славгородом три пассажира Chevrolet погибли, их авто на перекрестке не пропустило грузовой DAF

Трагедия произошла около 17.15 на трассе «Граница России — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи» неподалеку от райцентра Славгород. По имеющейся предварительной информации, Chevrolet управлял 26-летний водитель. Но на перекрестке он не пропустил грузовой DAF. Последний двигался на главной дороге.