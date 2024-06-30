В Турции отказались заправлять экстренно севший израильский самолет

Вместе с тем Kan отмечает, что изначально самолет получил разрешение на дозаправку, однако потом в ситуацию «вмешались турецкие политические партии». В результате воздушное судно вылетело на греческий остров Родос для дозаправки перед полетом в Тель-Авив.