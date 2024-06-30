В Курской области средства РЭБ уничтожили 17 дронов ВСУ в течение дня

КУРСК, 30 июня. /ТАСС/. В Курской области было ликвидировано и обезврежено за сутки 17 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.