Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курской области средства РЭБ уничтожили 17 дронов ВСУ в течение дня

КУРСК, 30 июня. /ТАСС/. В Курской области было ликвидировано и обезврежено за сутки 17 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

«Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 17 украинских дронов», — написал он.

Как сообщали ранее в Минобороны России, средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили над Курской областью 15 БПЛА, в селе Гнилое Тимского района области после падения обломков за медпомощью обратились пять жителей. «Все обратившиеся обследованы бригадами скорой помощи, каждому оказана необходимая медицинская помощь», — сообщил врио Смирнов.

Помимо этого, в течение дня неоднократно обстреливались села Гоголевка и Дарьино, хутор Олешня Суджанского района, села Гордеевка и Обуховка, деревня Успеновка Кореневского района, деревня Елизаветовка Глушковского района.

Сбросы с украинских БПЛА и атаки дронов-камикадзе были зафиксированы вблизи села Гордеевка, деревень Успеновки и Викторовки Кореневского района, села Гоголевка Суджанского района, села Гоптаровка Беловского района. Пострадавших нет.