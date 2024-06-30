В Курской области средства РЭБ уничтожили 17 дронов ВСУ в течение дня

«Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 17 украинских дронов», — написал он.
Как сообщали ранее в Минобороны России, средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили над Курской областью 15 БПЛА, в селе Гнилое Тимского района области после падения обломков за медпомощью обратились пять жителей. «Все обратившиеся обследованы бригадами скорой помощи, каждому оказана необходимая медицинская помощь», — сообщил врио Смирнов.
Помимо этого, в течение дня неоднократно обстреливались села Гоголевка и Дарьино, хутор Олешня Суджанского района, села Гордеевка и Обуховка, деревня Успеновка Кореневского района, деревня Елизаветовка Глушковского района.
Сбросы с украинских БПЛА и атаки дронов-камикадзе были зафиксированы вблизи села Гордеевка, деревень Успеновки и Викторовки Кореневского района, села Гоголевка Суджанского района, села Гоптаровка Беловского района. Пострадавших нет.