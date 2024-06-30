В Белгородской области девочка погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Также в российском военном ведомстве рассказали, что за ночь силы ПВО уничтожили 36 беспилотников ВСУ над шестью российскими регионами. 15 БПЛА сбили над территорией Курской области, девять БПЛА — над территорией Липецкой области, по четыре БПЛА — над территориями Воронежской и Брянской областей и по два БПЛА — над территориями Орловской и Белгородской областей.