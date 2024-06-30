Подполье: ВС России нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировограде

ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар в район аэродрома Канатово в Кировограде, который ВСУ использует как аэродром подскока (аэродром, предназначенный для временной стоянки, дозаправки, пополнения боекомплекта и обслуживания самолетов) для ударов по Запорожской области и Крыму, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.