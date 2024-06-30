Подполье: ВС России нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировограде

«В 21.15 в Кировограде слышали мощный взрыв. По описанию местных жителей, взрыв прогремел на северо-восточном направлении от центра. Там находится военный аэродром “Канатово”, этот аэродром подготовлен как аэродром подскока для самолетов, обстреливающих Запорожскую область и Крым», — сказал собеседник агентства.
По данным подполья, на аэродроме есть действующая казарма, хранилище ГСМ, а впритык к аэродрому находится бомбово-ракетный арсенал, построенный еще в СССР и хорошо укрепленный, арсенал работает и принимает грузы.