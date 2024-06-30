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КНДР выпустила баллистическую ракету в восточном направлении, пишут СМИ

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. КНДР выпустила баллистическую ракету в восточном направлении, передает южнокорейское агентство Ренхап.

Источник: ЦТАК

«Северная Корея выпустила неустановленную баллистическую ракету в восточном направлении», — пишет агентство.

Главное управление ракетостроения КНДР сообщило в четверг, что 26 июня успешно провело испытание ракет с отделяющейся боевой частью «по отделению их маневрирующих боевых частей и управлению их наведением». Южнокорейские военные отмечали, что Пхеньян, предположительно, провел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, завершившийся неудачей, а опубликованные КНДР фотографии могут относиться к пуску межконтинентальной баллистической ракеты на жидком топливе (МБР) «Хвасон-17» в марте 2023 года.