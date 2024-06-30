КНДР выпустила баллистическую ракету в восточном направлении, пишут СМИ

Главное управление ракетостроения КНДР сообщило в четверг, что 26 июня успешно провело испытание ракет с отделяющейся боевой частью «по отделению их маневрирующих боевых частей и управлению их наведением». Южнокорейские военные отмечали, что Пхеньян, предположительно, провел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, завершившийся неудачей, а опубликованные КНДР фотографии могут относиться к пуску межконтинентальной баллистической ракеты на жидком топливе (МБР) «Хвасон-17» в марте 2023 года.