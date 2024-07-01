В турецком Измире при взрыве в многоэтажке 5 человек погибли, 57 пострадали

Пострадавшие находятся в четырех медучреждениях. Часть из них добралась до больниц самостоятельно, часть была госпитализирована. По предварительным данным, взорвался промышленный газовый баллон. Кроме многоквартирного дома, в котором произошел взрыв, повреждены еще 10 домов поблизости.