СМИ сообщили о предъявлении обвинений Boeing в мошенничестве из-за авиакатастрофах

По словам людей, попросивших не называть их имен в связи с конфиденциальностью дела, на встрече с семьями жертв двух смертельных авиакатастроф 737 Max и их адвокатами министерство сообщило о том, что компания Boeing должна принять решение до конца недели о признании или непризнании себя виновным в предъявленных обвинениях.