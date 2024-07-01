При разгоне радикалов на манифестации в Париже применили слезоточивый газ

Манифестация началась на площади Республики в Париже после 20.00 вечера после оглашения первых результатов первого тура парламентских выборов во Франции. По оценке корреспондента РИА Новости, более тысячи человек присоединились к протесту, однако в настоящее время число протестующих не превышает двух сотен.