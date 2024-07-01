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При разгоне радикалов на манифестации в Париже применили слезоточивый газ

ПАРИЖ, 1 июл — РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ для разгона радикалов движения black bloc на манифестации в Париже, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Источник: РИА "Новости"

Манифестация началась на площади Республики в Париже после 20.00 вечера после оглашения первых результатов первого тура парламентских выборов во Франции. По оценке корреспондента РИА Новости, более тысячи человек присоединились к протесту, однако в настоящее время число протестующих не превышает двух сотен.

Несколько часов демонстрация проходила мирно, однако затем к ней присоединились радикально настроенная молодежь из движения black bloc. Радикалы стали провоцировать полицию — закидывать их файерами, поджигать мусорные баки и бить витрины кафе.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать агрессивную толпу.

На улицах рядом с площадью Республики продолжают гореть мусорные баки.

МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в первом туре выборов в парламент: партия «Национальное объединение» лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых «Новый народный фронт» — на втором месте с 29,1%, коалиция президента Эммануэля Макрона — третья с 21,5%.

Во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Второй тур состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.

Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.