КНДР запустила две баллистических ракеты, сообщили СМИ

«Северная Корея выпустила одну баллистическую ракету малой дальности и еще одну баллистическую ракету», — пишет агентство.
Ранее агентство передавало, что КНДР выпустила одну баллистическую ракету в восточном направлении.
Главное управление ракетостроения КНДР сообщало в четверг, что 26 июня успешно провело испытание ракет с отделяющейся боевой частью «по отделению их маневрирующих боевых частей и управлению их наведением». Южнокорейские военные отмечали, что Пхеньян, предположительно, провел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, завершившийся неудачей, а опубликованные КНДР фотографии могут относиться к пуску межконтинентальной баллистической ракеты на жидком топливе (МБР) «Хвасон-17» в марте 2023 года.