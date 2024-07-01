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КНДР запустила две баллистических ракеты, сообщили СМИ

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. КНДР произвела пуск двух баллистических ракет, одна из которых малой дальности, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

Источник: Korean Central News Agency

«Северная Корея выпустила одну баллистическую ракету малой дальности и еще одну баллистическую ракету», — пишет агентство.

Ранее агентство передавало, что КНДР выпустила одну баллистическую ракету в восточном направлении.

Главное управление ракетостроения КНДР сообщало в четверг, что 26 июня успешно провело испытание ракет с отделяющейся боевой частью «по отделению их маневрирующих боевых частей и управлению их наведением». Южнокорейские военные отмечали, что Пхеньян, предположительно, провел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, завершившийся неудачей, а опубликованные КНДР фотографии могут относиться к пуску межконтинентальной баллистической ракеты на жидком топливе (МБР) «Хвасон-17» в марте 2023 года.