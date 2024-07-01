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В Белгородской области несколько населенных пунктов обесточены после атаки БПЛА

Грайворонский городской округ подвергся атаке беспилотниками, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Никто не пострадал. Повреждены линии электропередачи, из-за чего обесточены несколько населенных пунктов.

Источник: Reuters

В селе Глотово несколько БПЛА атаковали частный сектор, утверждает глава региона. Повреждены два дома и один автомобиль. В селе Сподарюшино один частный дом разрушен при сбросе взрывного устройства.

«Также имеются повреждения на линиях электропередач, в ряде населенных пунктов временно отсутствует электроснабжение. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ», — написал Гладков в Telegram.

Белгородская область накануне, 30 июня, весь день подвергалась атакам беспилотниками. Пострадали не меньше семи человек, погибла четырехлетняя девочка.