В Белгородской области несколько населенных пунктов обесточены после атаки БПЛА

В селе Глотово несколько БПЛА атаковали частный сектор, утверждает глава региона. Повреждены два дома и один автомобиль. В селе Сподарюшино один частный дом разрушен при сбросе взрывного устройства.
«Также имеются повреждения на линиях электропередач, в ряде населенных пунктов временно отсутствует электроснабжение. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ», — написал Гладков в Telegram.
Белгородская область накануне, 30 июня, весь день подвергалась атакам беспилотниками. Пострадали не меньше семи человек, погибла четырехлетняя девочка.