Голый и глухой: потерявшийся мальчик обнаружен в селе Кипарисово в Приморье

Потерявшегося ребёнка обнаружили в селе Кипарисово Надеждинского района Приморья. Telegram-канал «Надеждинский район» опубликовал фото полицейской ориентировки, по которой сообщается, что мальчика доставили в местную часть ОМВД 30 июня.
Ребёнку по виду около семи лет, однако получить от него самого никаких сведений не удалось, потому что, как сказано в ориентировке, он «не разговаривает и не слышит». Кроме того, сообщается, что на мальчике не было никакой одежды.
Из примет: рост около 130 см, плотного телосложения, волосы светло-русые.
Авторы Telegram-канала отметили, что данная информация была ими проверена и является достоверной.