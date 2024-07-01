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Голый и глухой: потерявшийся мальчик обнаружен в селе Кипарисово в Приморье

Ребёнка возрастом около семи лет доставили в местное отделение полиции.

Источник: Соцсети

Потерявшегося ребёнка обнаружили в селе Кипарисово Надеждинского района Приморья. Telegram-канал «Надеждинский район» опубликовал фото полицейской ориентировки, по которой сообщается, что мальчика доставили в местную часть ОМВД 30 июня.

Ребёнку по виду около семи лет, однако получить от него самого никаких сведений не удалось, потому что, как сказано в ориентировке, он «не разговаривает и не слышит». Кроме того, сообщается, что на мальчике не было никакой одежды.

Из примет: рост около 130 см, плотного телосложения, волосы светло-русые.

Авторы Telegram-канала отметили, что данная информация была ими проверена и является достоверной.