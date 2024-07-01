Незакрепленный груз стал причиной гибели трехлетней девочки в ДТП в Приморье

В ноябре 2018 года житель Приморья перевозил на автомобиле марки HINO RANGER груз, который не закрепил в кузове, в результате чего на 715 км автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток" ламинированная древесно-стружечная плита сорвалась и упала на Mercedes, следовавший во встречном направлении, где находились мужчина и его трёхлетняя дочь.