Незакрепленный груз стал причиной гибели трехлетней девочки в ДТП в Приморье

Обвинительное заключение в отношении мужчины утвердили в прокуратуре Приморского края. Водитель, обвиняемый в небезопасной перевозке груза и гибели ребенка, предстанет перед судом, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
В ноябре 2018 года житель Приморья перевозил на автомобиле марки HINO RANGER груз, который не закрепил в кузове, в результате чего на 715 км автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток" ламинированная древесно-стружечная плита сорвалась и упала на Mercedes, следовавший во встречном направлении, где находились мужчина и его трёхлетняя дочь.
Пробив лобовое стекло, плита причинила ребенку несовместимые с жизнью телесные повреждения.
«В период производства предварительного расследования фигурант вину в инкриминируемом преступлении не признавал, мер к возмещению материального вреда и моральных страданий не предпринимал», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Завершение расследования уголовного дела и привлечение фигуранта к уголовной ответственности потребовало от прокуратуры района принятия мер координационного и надзорного характера. Уголовное дело направлено в Надеждинский районный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, накануне в Находке неуправляемый грузовик вылетел на «встречку» и устроил массовое ДТП.