Житель Новосибирска осужден за развратные действия в отношении малолетней девочки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Новосибирска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Следствием и судом установлено, что 17 октября 2023 года в селе Элекмонар Чемальского района по месту временного проживания на период осуществления работ по строительству объекта мужчина совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки.
После обращения матери потерпевшей в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело, злоумышленник был заключен под стражу.
Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал его виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.