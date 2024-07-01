Следователи СКР раскрыли подробности исчезновения двух жителей Дальнегорска

Указывается, что в полицию обратился мужчина, который заявил об исчезновении своего 37-летнего сына. В ходе расследования выявлено, что к пропаже человека причастен 38-летний Владимир Иоффе. Он признался в совершении убийства в декабре 2023 года. После преступления обвиняемый спрятал тело в лесополосе. Останки мужчины были обнаружены в ходе осмотра указанного Иоффе места.