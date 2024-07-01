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Следователи СКР раскрыли подробности исчезновения двух жителей Дальнегорска

Обвиняемый прятал тела в лесу и ущелье.

Источник: PrimaMedia.ru

Следственные органы Приморья выяснили обстоятельства исчезновения двух жителей Дальнегорска и возбудили уголовное дело по факту убийства, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Следкома края.

Указывается, что в полицию обратился мужчина, который заявил об исчезновении своего 37-летнего сына. В ходе расследования выявлено, что к пропаже человека причастен 38-летний Владимир Иоффе. Он признался в совершении убийства в декабре 2023 года. После преступления обвиняемый спрятал тело в лесополосе. Останки мужчины были обнаружены в ходе осмотра указанного Иоффе места.

Также выяснилось, что пропала 55-летняя сожительница обвиняемого. По словам Иоффе, он убил её во время конфликта в начале июня 2024 года, расчленил тело и сбросил его в ущелье. Работники МЧС обнаружили останки женщины в указанном месте.

«В настоящее время обвиняемый находится под стражей, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. “А” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», — сообщили в Следкоме.

Расследование преступления проводилось совместно с УМВД России по Приморскому краю.

Напомним, сотрудники полиции задержали задержан иностранный гражданин по подозрению в совершении тяжкого преступления во Владивостоке. 30 июня на улице Тухачевского произошла драка в результате которой один мужчина скончался, а второй был ранен. Ранее во Владивостоке неизвестный убил 38-летнюю женщину и покалечил инвалида-колясочника. Прокуратура Первореченского района взяла под контроль расследование обстоятельств происшествия.