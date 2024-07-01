Отрезанные села и подтопления: актуальная паводковая обстановка в Приморье

Напомним, в Приморье из-за ухудшения погодных условий режим повышенной готовности ввели в еще в трех селах Пожарского округа — Тарташевке, Губерово и Новостройке. Ранее в этом муниципалитете был введен режим ЧС на участке местной автодороги Федосеевка-Верхний Перевал с 29 по 32 километр и на территориях сел Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон.

