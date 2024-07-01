Отрезанные села и подтопления: актуальная паводковая обстановка в Приморье

Из-за продолжающихся ливней в Приморье несколько населенных пунктов остались отрезанными от внешнего мира. Спасательные службы организовали лодочные переправы для жителей сел Дальний Кут, Новокрещенка, Дерсу в Красноармейском округе и села Олон в Пожарском округе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
В министерстве ГОЧС края рассказали, что в Красноармейском округе вода затопила 123 придомовые территории. В Дальнереченском районе под водой оказались шесть частных домов и 75 придомовых участков. В городском округе этого же района стихия затронула 169 домов и 428 дворов.
В Чугуевском округе подтопления коснулись четырех участков, а в Лесозаводском — семи дворов.
Сейчас в пунктах временного размещения пребывают 12 человек, среди которых шесть детей. В рамках спасательных мероприятий задействованы 127 спасателей и 86 единиц техники.
Губернатор края Олег Кожемяко принимает активное участие в координации аварийно-восстановительных работ в районах, пострадавших от наводнения.
Напомним, в Приморье из-за ухудшения погодных условий режим повышенной готовности ввели в еще в трех селах Пожарского округа — Тарташевке, Губерово и Новостройке. Ранее в этом муниципалитете был введен режим ЧС на участке местной автодороги Федосеевка-Верхний Перевал с 29 по 32 километр и на территориях сел Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон.