Над Курской областью сбито семь беспилотников

Над Брянской областью уничтожено 18 беспилотников, сообщал губернатор Александр Богомаз. Никто не пострадал, разрушений нет. В Белгородской области атакам подвергся Грайворонский городской округ. В селе Глотово несколько БПЛА атаковали частный сектор, повреждены два дома и автомобиль, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. В селе Сподарюшино один частный дом разрушен при сбросе взрывного устройства. Несколько населенных пунктов обесточены из-за повреждения линии электропередачи.