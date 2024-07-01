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Над Курской областью сбито семь беспилотников

Средства противовоздушной обороны РФ в ночь на 1 июля отражали атаку над Курской областью. Сбито семь беспилотников самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Атакам также подверглись Белгородская и Брянская области.

Источник: РИА "Новости"

БПЛА уничтожены над Фатежским, Конышевским, Курчатовским и Курским районами Курской области, написал Смирнов в Telegram. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Врио губернатора призвал не приближаться к обломкам БПЛА и не трогать их.

Над Брянской областью уничтожено 18 беспилотников, сообщал губернатор Александр Богомаз. Никто не пострадал, разрушений нет. В Белгородской области атакам подвергся Грайворонский городской округ. В селе Глотово несколько БПЛА атаковали частный сектор, повреждены два дома и автомобиль, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. В селе Сподарюшино один частный дом разрушен при сбросе взрывного устройства. Несколько населенных пунктов обесточены из-за повреждения линии электропередачи.