В Пермском крае больше недели ищут пропавшего 69-летнего мужчину

Поиски 69-летнего мужчины продолжаются в Пермском крае больше недели. Речь идёт о Владимире Созоновом, который исчез 22 июня. Пожилой мужчина вышел из дома в деревне Толстик в Соликамском городском округе. С тех пор о местонахождении пропавшего неизвестно. В поисковом отряде сообщили приметы Владимира.
Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, у него среднее телосложение, тёмно-русые с сединой волосы и карие глаза. В день пропажи пенсионер был одет в тёмную футболку, тёмно-синие штаны с лампасами и фиолетовые сланцы.
Особыми приметами волонтёры называют очки и шишку «жировик» на лбу у мужчины. На вид Владимиру 70 лет.
Все, кто знают о его местонахождении, могут сообщить по номерам: 8 922 3456 702 или 112.