В Пермском крае больше недели ищут пропавшего 69-летнего мужчину

Поиски 69-летнего мужчины продолжаются в Пермском крае больше недели. Речь идёт о Владимире Созоновом, который исчез 22 июня. Пожилой мужчина вышел из дома в деревне Толстик в Соликамском городском округе. С тех пор о местонахождении пропавшего неизвестно. В поисковом отряде сообщили приметы Владимира.