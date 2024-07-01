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В Пермском крае больше недели ищут пропавшего 69-летнего мужчину

Он вышел из дома и исчез.

Источник: Соцсети

Поиски 69-летнего мужчины продолжаются в Пермском крае больше недели. Речь идёт о Владимире Созоновом, который исчез 22 июня. Пожилой мужчина вышел из дома в деревне Толстик в Соликамском городском округе. С тех пор о местонахождении пропавшего неизвестно. В поисковом отряде сообщили приметы Владимира.

Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, у него среднее телосложение, тёмно-русые с сединой волосы и карие глаза. В день пропажи пенсионер был одет в тёмную футболку, тёмно-синие штаны с лампасами и фиолетовые сланцы.

Особыми приметами волонтёры называют очки и шишку «жировик» на лбу у мужчины. На вид Владимиру 70 лет.

Все, кто знают о его местонахождении, могут сообщить по номерам: 8 922 3456 702 или 112.