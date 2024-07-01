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В Хабаровске на студента упал слетевший с домкратов автобус

По иску прокурора суд взыскал в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда за полученную травму.

Источник: AP 2023

Прокуратура Железнодорожного района г. Хабаровска провела проверку соблюдения прав граждан на безопасные условия труда, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Установлено, что на студента Хабаровского автомеханического колледжа во время прохождения производственной практики в ООО «Автовокзалы Хабаровского края» при выполнении задания по сварке амортизатора упал слетевший с домкратов автобус и придавил в области грудной клетки.

В результате несчастного случая молодой человек получил множественные переломы ребер, длительное время находился на стационарном и амбулаторном лечении.

Прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с ООО «Автовокзалы Хабаровского края» в пользу студента компенсации морального вреда.

Решением суда требования прокурора удовлетворены, с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.