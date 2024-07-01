Вблизи Хабаровского края прорвало китайскую дамбу

Напомним, что в Хабаровске закончат строительство дамбы в Индустриальном районе. Строительные работы панируется закончить уже этим летом. ранее в рамках внепланового объезда по Хабаровску врио губернатора Дмитрий Демешин проинспектировал ход строительства дамбы в районе ул. Радищева. В будущем сооружение должно надежно защитить от паводков один из самых населенных районов Хабаровска, в котором проживает более 200 тысяч человек. Общая готовность защитного сооружения от затопления составляла 87%.