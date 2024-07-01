Вблизи Хабаровского края прорвало китайскую дамбу

На одном из участков дамбы, защищающей китайский уезд Жаохэ от разлива реки Уссури, произошел прорыв, сообщает AmurMedia.
Согласно данным Центрального телевидения Китая, 28 июня, в 20 часов по пекинскому времени, в районе деревни Минъюнь, расположенной на юг от административного центра уезда, был обнаружен прорыв. Местные власти работали над его устранением с помощью бульдозеров до поздней ночи. В настоящее время авария устранена.
Утром 30 июня, по пекинскому времени, уровень воды в Уссури в районе уезда Жаохэ достиг 51,12 метра, что на 0,92 метра превышает критический уровень и на 0,18 метра выше значения, зафиксированного 29 июня.
По прогнозам гидрологов, пик паводка на реке Уссури достигнет уезда Жаохэ 2 июля. К этому времени уровень воды в районе административного центра составит 51,4 метра, что на 1,2 метра больше критического показателя.
Напомним, что в Хабаровске закончат строительство дамбы в Индустриальном районе. Строительные работы панируется закончить уже этим летом. ранее в рамках внепланового объезда по Хабаровску врио губернатора Дмитрий Демешин проинспектировал ход строительства дамбы в районе ул. Радищева. В будущем сооружение должно надежно защитить от паводков один из самых населенных районов Хабаровска, в котором проживает более 200 тысяч человек. Общая готовность защитного сооружения от затопления составляла 87%.