Экипаж вертолета Ка-52М ВКС РФ поразил подразделения ВСУ в зоне проведения СВО

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированным технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Север”», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
«Сегодня выполняли боевой полет. По команде с КП (командного полка — прим. ТАСС) была поставлена задача поразить живую силу противника. Выполняли полет на предельно малых высотах. Поразили цель неуправляемым ракетным вооружением НАР С-8. Благодаря слаженным действиям экипажа и хорошей подготовке цель была полностью поражена», — рассказал штурман разведывательно-ударного вертолета Ка-52М Александр, слова которого привели в МО.