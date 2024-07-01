Экипаж вертолета Ка-52М ВКС РФ поразил подразделения ВСУ в зоне проведения СВО

«Сегодня выполняли боевой полет. По команде с КП (командного полка — прим. ТАСС) была поставлена задача поразить живую силу противника. Выполняли полет на предельно малых высотах. Поразили цель неуправляемым ракетным вооружением НАР С-8. Благодаря слаженным действиям экипажа и хорошей подготовке цель была полностью поражена», — рассказал штурман разведывательно-ударного вертолета Ка-52М Александр, слова которого привели в МО.