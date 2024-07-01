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Артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Авдеевкой

ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 “Гиацинт-С” группировки войск “Центр” серией выстрелов уничтожили опорный пункт управления БПЛА ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения военной спецоперации (СВО)», — сообщили в МО РФ.

В ведомстве отметили, артиллеристы выполнили наводку орудия на цель и беглым огнём поразили пункт управления ВСУ, замаскированный в разрушенной постройке. Точное попадание в цель на дистанции более 20 километров вызвало сильный пожар и детонацию имеющегося на опорном пункте боекомплекта противника.