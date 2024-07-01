Артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Авдеевкой

В ведомстве отметили, артиллеристы выполнили наводку орудия на цель и беглым огнём поразили пункт управления ВСУ, замаскированный в разрушенной постройке. Точное попадание в цель на дистанции более 20 километров вызвало сильный пожар и детонацию имеющегося на опорном пункте боекомплекта противника.