Семь пожаров тушат в лесах Хабаровского края

На территории Хабаровского края зарегистрировано семь возгораний на общей площади 1, 75 тысяч га. Все пожары зарегистрированы на севере края и возникли из-за гроз. Один очаг находится в Охотском районе и по два — в Аяно-Майском и в Тугуро-Чумиканском районах. В ликвидации пожаров задействовано одно воздушное судно.