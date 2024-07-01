Семь пожаров тушат в лесах Хабаровского края

В Хабаровском крае тушат 7 лесных пожаров на общей площади свыше 1,7 тыс. га, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
На территории Хабаровского края зарегистрировано семь возгораний на общей площади 1, 75 тысяч га. Все пожары зарегистрированы на севере края и возникли из-за гроз. Один очаг находится в Охотском районе и по два — в Аяно-Майском и в Тугуро-Чумиканском районах. В ликвидации пожаров задействовано одно воздушное судно.
Всего с начала сезона в крае произошло 302 лесных пожара на общей площади свыше 218,5 тысяч га.
Напомним, в Хабаровском крае все еще действует особый противопожарный режим в лесах, который накладывает ограничения на проведение любых огневых работ, а также разведение костров. За нарушения предусмотрены штрафы до 1 млн рублей, а в случае намеренного поджога — до 2 млн рублей.
При обнаружении возгораний необходимо звонить в единую диспетчерскую службу: 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный).