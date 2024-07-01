Расчет «Василька» уничтожил украинский «опорник» под Работино

Уточняется, что расчету автоматического миномета требуется несколько минут для поражения цели после получения координат, при помощи БПЛА велась корректировка огня по противнику. По данным оборонного ведомства, также пресекаются все попытки ротации, подвоза продуктов и боеприпасов ВСУ.