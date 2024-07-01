Расчет «Василька» уничтожил украинский «опорник» под Работино

«Мобильный расчет миномета “Василек” гвардейского мотострелкового полка группировки войск “Днепр” уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее населенного пункта Работино в Запорожской области», — сообщили в МО РФ.
Уточняется, что расчету автоматического миномета требуется несколько минут для поражения цели после получения координат, при помощи БПЛА велась корректировка огня по противнику. По данным оборонного ведомства, также пресекаются все попытки ротации, подвоза продуктов и боеприпасов ВСУ.