4 человека погибли и 57 пострадали в ДТП в Иркутской области за неделю

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, рейтинг причин ДТП за минувшую неделю возглавляет несоответствие скорости конкретным условиям движения, спровоцировавшее 9 аварий. Ещё 7 произошли из-за несоблюдения очерёдности проезда, 5 — из-за нарушения правил расположения транспорта на проезжей части и по 2 — из-за выезда на встречную полосу, нарушения правил проезда пешеходного перехода и неправильного выбора дистанции.