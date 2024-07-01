4 человека погибли и 57 пострадали в ДТП в Иркутской области за неделю

В результате этих аварий погибли 4 человека, ещё 57 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — 15 несовершеннолетних.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, рейтинг причин ДТП за минувшую неделю возглавляет несоответствие скорости конкретным условиям движения, спровоцировавшее 9 аварий. Ещё 7 произошли из-за несоблюдения очерёдности проезда, 5 — из-за нарушения правил расположения транспорта на проезжей части и по 2 — из-за выезда на встречную полосу, нарушения правил проезда пешеходного перехода и неправильного выбора дистанции.
Участниками 7 дорожно-транспортных происшествий в регионе за неделю стали водители без прав. Ещё в 23 фактах аварий выявили недостатки состояния улично-дорожной сети, такие как отсутствие разметки, дорожных знаков и пешеходных ограждений.